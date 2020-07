Russell Westbrook positivo al #coronavirus

Russell Westbrook è positivo al coronavirus, come annunciato sui social. Già qualche giorno fa sua moglie su Instagram aveva scritto un post in cui faceva capire che Westbrook non era a casa, e non era ancora ad Orlando.

Si presume, quindi, che sia in quarantena già da alcuni giorni e, nel caso risulti negativo ai prossimi due test post quarantena, potrà volare nella “bolla” per unirsi alla sua squadra.

In questa stagione sta segnando 27.5 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di media.