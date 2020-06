Sacramento Kings, tre giocatori positivi: Len, Hield e Parker

In questi giorni sono stati fatti molti tamponi tra le franchigie NBA, prima della partenza per Orlando prevista intorno al 7 luglio.

Dopo le due positività dei Phoenix Suns, Jokic dei Nuggets, Brogdon dei Pacers, ora i Sacramento Kings ne hanno ben tre: si tratta di Alex Len, di Buddy Hield e di Jabari Parker.

Il centro ucraino arrivato dagli Hawks a febbraio ha tenuto medie di 8.3 punti e 6 rimbalzi in stagione (simili a quelle in carriera). La guardia bahamense segna quasi 20 punti, con 5 rimbalzi e 3 assist. Infine l’ex ragazzo prodigio Jabari Parker ha giocato solamente una partita a marzo dopo il suo arrivo da Atlanta (nella trade con Len, in cambio di Dedmon).