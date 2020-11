L’evento dell’All Star Game che divide in due ogni stagione NBA non ci sarà quest’anno, visto l’inizio ritardato al 22 dicembre. È solamente la seconda volta che non verrà giocato, dopo la stagione 1998-99 assai accorciata a causa del lockout.

La sede di Indianapolis, comunque, ospiterà l’evento dal 16 al 18 febbraio 2024. Sarà la seconda volta che i Pacers ospiteranno l’evento di metà stagione, dopo quella del 1985.

Nel 2022 sarà a Cleveland, nel 2023 a Salt Lake City.