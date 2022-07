I San Antonio Spurs sono in piena modalità rebuilding dopo aver ceduto Murray ad Atlanta, ma da qualcuno si deve pur ripartire. E quel giocatore è stato individuato in Keldon Johnson, autore di un’ottima stagione e a soli 22 anni ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2027. Per il nazionale americano arriveranno 80 milioni per 4 anni, dopo quest’anno che sarà l’ultimo del suo contratto da rookie.

