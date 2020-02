Scadenza arrivata, Gallinari e Belinelli non si muovono

Gallinari e Belinelli non si muovono, visto che sono scattate le ore 21, termine ultimo per gli scambi.

Entrambi sono in scadenza: Gallinari concluderà la stagione ai Thunder per provare a raggiungere i Playoffs, mentre Belinelli potrebbe puntare ad un buyout con gli Spurs. Se si libera, entro il 1 marzo la guardia bolognese potrà firmare per una contender.

Lo scambio tra Miami e OKC per Gallinari si è bloccato quando gli Heat avevano offerto solo un anno di rinnovo immediato, mentre “Gallo” puntava anche ad un contratto garantito pure per il 2021/22. Riley vuole invece mantenere spazio per il mercato 2021 e non voleva riempire il cap, quindi non si è arrivati a quell’accordo che sembrava molto vicino.