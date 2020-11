Scambio a tre tra Nets, Clippers e Pistons

Nella notte del draft NBA ci sono varie trade, tra le quali una a tre squadre con Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers.

BROOKLYN: Landry Shamet

CLIPPERS: Luke Kennard

PISTONS: Rodney McGruder, scelta #19 (Saddiq Bey)

In un successivo scambio, i Pistons prendono il centro Tony Bradley e la scelta #38 Saben Lee (guardia da Vanderbilt) dagli Utah Jazz, in cambio di conguaglio in soldi. I Jazz hanno preso nel primo giro Udoka Azubuike, quindi Bradley diventano di troppo nel reparto lunghi.