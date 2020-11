Scambio di scelte tra Utah Jazz e New York Knicks

Si apre la giornata che porta al draft NBA (stanotte ore 2.00 italiane) che sarà fatta di tanti scambi, riguardanti numerose scelte. Iniziano Jazz e Knicks.

New York due scelte nello Utah per salire leggermente nell’ordine di scelta: oltre alla #8, avranno quindi anche la #23, ma non è detto che sia finita qui. I Knicks puntano a fare trade-up per provare a salire in top-5 al draft.

Dall’altra parte gli Utah Jazz prendono la #27 e la #38 (provenienti da precedenti scambi da Clippers e Hornets). Con questa mossa Utah risparmia oltre 300 mila dollari di ingaggio, che non è un problema per dei Knicks che hanno enorme spazio salariale.

Nello scambio inseriti anche i diritti di Ante Tomic, che ora sono dei Knicks. E’ ovvio, tuttavia, che il croato della Joventut Badalona non andrà mai in NBA.