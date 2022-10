Scambio tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, ben 8 giocatori coinvolti

By

In NBA continuano a muoversi gli Oklahoma City Thunder che mandano 4 giocatori agli Houston Rockets in cambio di altrettanti più una scelta. Ecco in dettaglio lo scambio:

ROCKETS: Derrick Favors, Theo Maledon, Maurice Harkless, Ty Jerome (che verrà subito tagliato), la seconda scelta 2025 degli Hawks protetta top-40

THUNDER: David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke, Marquese Chriss

Secondo ESPN, Favors potrebbe fare gola ad alcune squadre di alto livello per rinforzare il reparto lunghi. L’ex Utah percepisce 10.2 milioni nell’ultimo anno del suo contratto.