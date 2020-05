Scottie Pippen: “Jerry Sloan era forte come una roccia”

Scottie Pippen ha vestito la maglia della nazionale USA anche ad Atlanta ’96 e in quello staff tecnico c’era anche Jerry Sloan, scomparso qualche ora fa. Ha voluto ricordarlo su Twitter: ecco le sue parole.

“Ho amato qualunque cosa di Jerry Sloan, dal modo in cui giocava al modo in cui allenava. Era davvero un agonista pazzesco che ben rappresentò i Bulls negli anni ’70. Jerry diventò uno dei miei allenatori preferiti quando fece parte dello staff del Dream Team nel 1996: fu un onore imparare da lui.

Jerry veniva dalla “vecchia scuola” e il suo stile di gioco retrò si inserì perfettamente negli anni ’90. Era sempre pieno di competitività e spronava i suoi giocatori a fare altrettanto. Corri a canestro, buttati sulle palle vaganti, dai tutto sul parquet.

Jerry era duro come una roccia e i suoi giocatori riflettevano la sua personalità – basti guardare le battaglie contro i suoi Jazz nelle NBA Finals del 1997 e del 1998. E’ stato un onore conoscerlo, giocare per lui e contro di lui. Riposa in pace, coach”