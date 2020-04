Scottie Pippen rischiò di essere scambiato tre volte: cosa sarebbe successo se…

The Last Dance ha rivelato come il rapporto tra la dirigenza e Scottie Pippen fosse davvero ai ferri corti (soprattutto tra lui e il GM Krause) a causa del suo contratto molto basso, nonostante fosse il secondo miglior violino della storia del gioco.

Pippen firmò nel ’91 un accordo di sette anni per il “misero” valore di 18 milioni totali, facendone nella stagione 1997/98 il sesto giocatore dei Bulls in termini di ingaggio. Il suo valore era cresciuto esponenzialmente dopo il primo Threepeat, ma il proprietario Reinsdorf non aveva nessuna intenzione di rinegoziare il contratto. E allora Pippen chiese di essere ceduto, arrivando ad un passo da lasciare Chicago in tre occasioni.

SEATTLE SUPERSONICS

Nel ’94, dopo la prima stagione senza MJ, i Bulls avrebbero ricevuto Shawn Kemp, Ricky Pierce e la scelta #11 al draft NBA in cambio di Pippen e la scelta #21. Lo scambio era fatto, con tanto di “concessione” di Jordan al coach dei Sonics George Karl. Tuttavia il proprietario della franchigia di Seattle bloccò tutto perché i tifosi erano contro la partenza di un idolo come Kemp. Con quella scelta, Krause avrebbe preso Jalen Rose appena uscito dalla mitica Michigan, invece Seattle decise di scegliere Rogers. Qualche anno fa, in un’intervista Michael Jordan fece sapere che probabilmente non sarebbe mai tornato al basket se in squadra ci sarebbe stato Shawn Kemp al posto del suo fidato Scottie.

PHOENIX SUNS

Durante la pausa per l’All Star Game ’95, circa un mese prima del ritorno di MJ, l’allora primo violino dei Bulls chiese pubblicamente la trade in un’intervista a Craig Sager. Phoenix sembrava pronta ad accontentare Krause con un pacchetto formato da Wesley Person, Dan Majerle ed alcune scelte. Probabilmente, però, le voci su un possibile ritorno di MJ si facevano sempre più insistenti e l’accordo definitivo non ci fu mai.

BOSTON CELTICS

Prima della stagione 1997/98, l’ultima ai Bulls, il rapporto tra Scottie Pippen e Krause era ormai davvero all’esasperazione. Come si nota nel secondo episodio di “The Last Dance” non c’era nessuna comunicazione tra le due parti, se non quando era ora di insultarsi. Pippen decise di operarsi ai tendini della caviglia dopo l’estate, posticipando il suo rientro in campo a stagione inoltrata. Ma la verità è che Pippen pensava di aver già giocato la sua ultima partita in maglia Bulls durante gara-6 delle Finals ’97.

Era tutto pronto per un approdo di Scottie e Luc Longley ai Celtics in cambio di due alte scelte al draft (la #3 e la #6 con cui Krause pensava di pescare Van Horn e McGrady). Van Horn venne preso alla #2 e poi girato a Philly per il veterano Jimmy Jackson e la #7 Tim Thomas. Poco prima del draft si sarebbe però inserito il GM dei Bulls, il quale avrebbe scelto Tim Thomas alla #3 (acquisita da Boston) e spedito lui e Kukoc ai Sixers in cambio di Van Horn. E poi alla #6 Krause avrebbe selezionato McGrady.

Jordan, però, bloccò tutto: non voleva saperne di smantellare. Finché c’era lui a Chicago, i Bulls avrebbero giocato per vincere più partite possibili!