Se firmerà con qualche squadra NBA, Miles Bridges dovrà scontare 10 gare di sospensione

Miles Bridges è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione NBA – medie di 20 punti, 7 rimbalzi, 4 assist in 80 partite giocate – ma poi una gravissima accusa di molestie sessuali davanti ai propri figli da parte della sua ex fidanzata lo hanno tenuto lontano dai campi per tutta questa annata sportiva (in cui era free agent).

Dopo una lunga indagine interna la NBA ha squalificato il 25enne Miles Bridges per 30 partite, ma venti sarebbero già state scontate (non si sa bene quando). Quindi se e quando in estate una squadra dovesse firmare l’ex Charlotte con un nuovo contratto, saprà che Bridges non potrà giocare le prime 10 partite stagionali.

Se dovesse firmare la qualifying offer da 7.9 milioni, gli Charlotte Hornets hanno la possibilità di pareggiare eventuali offerte che arrivassero da altre squadre. Ma non è chiaro se Charlotte voglia concedergli un’altra possibilità…