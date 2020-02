Settimana ricca di dirette su Sky Sport NBA

Tra il 21 e il 29 febbraio saranno ben 18 gli incontri del campionato professionistico statunitense di pallacanestro da seguire in diretta, due anche in prima serata e con il commento live in italiano.

Inoltre, lunedì 24 febbraio, a partire dalle ore 19, su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, diretta dallo Staples Center di Los Angeles del “Kobe Bryant’s Memorial Service”, con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina. A poco meno di un mese dalla scomparsa del “Mamba”, in quel tragico incidente di elicottero dove hanno perso la vita in tutto nove persone, compresa la figlia Gianna, la città di Los Angeles e il mondo dello sport sono pronte a dare loro l’ultimo saluto. “Kobe Bryant’s Memorial Service” anche sul sito di Sky Sport (www.skysport.it), con una copertura dedicata. Tutti i proventi della cerimonia andranno in beneficenza alla Mamba and Mambacita Sports Foundation.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky dal 21 al 29 febbraio 2020

Notte venerdì 21-sabato 22 febbraio

Ore 1 Orlando Magic-Dallas Mavericks Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 4 Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 13 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans Sky Sport Uno HD diretta, commento live originale

(differita sabato ore 10, ore 15 e ore 19 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Marco Crespi)

Sabato 22 febbraio

Ore 21.30 Los Angeles Clippers-Sacramento Kings Sky Sport NBA diretta

commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

(differita domenica 23 febbraio ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA)

REPLICA SU CIELO TV DOMENICA ORE 12

Notte sabato 22-domenica 23 febbraio

Ore 2 Miami Heat-Cleveland Cavaliers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 2.30 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita domenica ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento Mauro Bevacqua e Marco Crespi)

Domenica 23 febbraio

Ore 21.30 Los Angeles Lakers-Boston Celtics Sky Sport NBA diretta

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita lunedì 24 febbraio ore 11, ore 14 e ore 17 Sky Sport NBA)

Ore 24 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Notte domenica 23-lunedì 24 febbraio

Ore 3 Portland Trail Blazers-Detroit Pistons Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Lunedì 24 febbraio

Ore 19 “Kobe Bryant’s Memorial Service” Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento Alessandro Mamoli e Davide Pessina

Notte lunedì 24-martedì 25 febbraio

Ore 1 Washington Wizards-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita martedì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte martedì 25-mercoledì 26 febbraio

Ore 1 Indiana Pacers-Charlotte Hornets Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 4 Portland Trail Blazers-Boston Celtics Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 4 Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 19 e ore 23; Sky Sport NBA; commento Francesco

Bonfardeci e Marco Crespi)

Notte mercoledì 26-giovedì 27 febbraio

Ore 2 Houston Rockets-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 18 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4 Utah Jazz-Boston Celtics Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 11, ore 14, ore 20 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli

e Matteo Soragna)

Notte giovedì 27-venerdì 28 febbraio

Ore 2 Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e

Marco Crespi)

Notte venerdì 28-sabato 29 febbraio

Ore 2 Miami Heat-Dallas Mavericks Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 18 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Clippers-Denver Nuggets Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita sabato ore 11, ore 14, ore 20 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Mauro Bevacqua e Davide Pessina)