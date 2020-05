Shaq: “Tra i migliori di sempre rientra anche Kobe Bryant”

Shaquille O’Neal ha condiviso diversi anni il parquet con Kobe Bryant e ha affrontato più volte anche i Bulls di Jordan.

“Sento questi discorsi su Jordan o LeBron, su chi sia il migliore: secondo me il nome di Kobe deve essere inserito nella conversazione”, ha detto Shaq a ESPN. “Kobe aveva la stessa mentalità di MJ e guardandolo vincere titoli, come si comportava il campo e come pretendeva il pallone all’ultimo secondo, posso dire che avevano la stessa mentalità. Kobe chiamava personalmente tutti gli avversari o le stelle del passato da cui poteva ‘rubare’ qualcosa, come la cattiveria di Patrick Young, i movimenti in post basso di David Robinson o il dominio sotto canestro di Wilt Chamberlain”.

Il centro quattro volte campione NBA ha indicato la sua top-5 di giocatori attuali che avrebbero comunque dominato negli anni ’90 ai tempi di The Last Dance: il primo è LeBron, poi Durant, Curry, l’altro laker Anthony Davis ed infine Giannis Antetokoummpo.

Shaq ha poi concluso con un finale dolceamaro, dicendo che per poco non ha affrontato i grandi degli anni ’80, ma ha comunque affrontato il miglior giocatore di sempre: “Avrei voluto giocare contro Larry Bird e Magic Johnson, contro Kareem Abdul-Jabbar e gli altri di quegli anni. Ma sono riuscito a giocare contro the Greatest Of All Time”