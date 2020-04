Shaquille O’Neal senza dubbi: “I miei Lakers avrebbero facilmente sconfitto i Bulls di MJ”

Shaquille O’Neal non ha alcun dubbio. Interpellato sulla questione, l’ex #34 gialloviola ha risposto che la sua squadra avrebbe sconfitto facilmente i Bulls di Jordan, dominatori del decennio precedente ai suoi Lakers. “I Bulls erano famosi per la loro poca forza sotto canestro, mi sarei mangiato Luc Longley, Bill Wennington, Cartwright”, ha affermato sicuro. L’unico problema poteva essere Rodman, ma se Shaq ha distrutto Mutombo nel 2001 ci si aspetta che avrebbe dominato anche contro “The Worm”. Shaq ha rivelato però che, se Phil Jackson avesse allenato i Bulls in quell’ipotetico scontro contro i Lakers, sarebbe stato mandato in lunetta ogni possesso con il famoso Hack-A-Shaq, vista la sua poca precisione ai liberi (53% scarso in carriera).

I Lakers sono stati una delle dinastie più forti della storia NBA, secondo la recente classifica stilata da ESPN, con 3 titoli consecutivi e quattro finali NBA raggiunte in cinque anni.