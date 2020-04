Shaquille O’Neal: “Kobe Bryant nella Hall of Fame lo celebrerei così…”

Shaquille O’Neal è ritornato su Kobe Bryant e il suo inserimento nella Hall of Fame.

Dopo aver parlato nei giorni scorsi degli anni gloriosi ai Lakers, Shaquille O’Neal è intervenuto a The Big Podcast parlando, tra le varie cose, anche di Kobe Bryant. “Mi manca tantissimo, lo penso ogni giorno”, ha rivelato l’ex centro NBA. E poi sulla cerimonia che inserirà ufficialmente Kobe nella Hall of Fame ha rivelato due cose. Prima di tutto che farà molta fatica a guardarla (“Ora come ora non riuscirei per la grande tristezza, non vorrei rivedere vecchi highlights che già riguardo ora”). Poi ha lanciato due idee carine che potrebbero essere prese in considerazione dagli organizzatori: “Sarebbe stupendo che sua moglie o i suoi genitori facessero il discorso. Ma sapete cosa sarebbe fantastico? Un suo ologramma seduto vicino ai suoi cari”, ha concluso Shaquille O’Neal.

La cerimonia per Kobe Bryant e tutta la classe del 2020 è prevista per il prossimo 29 agosto a Springfield, Massachusetts.