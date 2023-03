By

Shawn Kemp, stella dei Seattle Supersonics degli anni ’90, è stato arrestato con l’accusa di sparatoria nella giornata di ieri a Tacoma, nello Stato di Washington.

Stando alla polizia di Tacoma, un uomo di 53 anni è stato arrestato per una sparatoria scaturita da un alterco tra due automobilisti in un parcheggio della città alle 13:58, e i registri dei detenuti della Contea di Pierce hanno schedato Shawn Travis Kemp condotto in carcere alle 17:58.