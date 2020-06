Si lavora per un documentario su Magic nel 2021

Sull’onda di The last dance, anche Magic Johnson, come Michael Jordan, potrebbe avere presto il suo documentario: secondo il Los Angeles Times, ben quattro case di produzione cinematografiche sarebbero al lavoro per la messa in opera di un documentario celebrativo del #32 dei Lakers.

La chiave di lettura sarebbe come Magic sia riuscito a raggiungere il successo sia in campo che dopo il suo ritiro; la Magic Johnson Enterprises è infatti un’associazione che vale oltre 600 milioni di dollari, e Magic stesso è considerato da decenni uno degli uomini d’affari più rinomati in campo immobiliare.