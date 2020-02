Simmons fuori minimo due settimane, Curry torna domenica

Ben Simmons è fuori per problemi alla schiena, ne avrà per minimo due settimane ma i tempi potrebbero anche allungarsi. Si era infortunato contro Milwaukee.

Il #30 degli Warriors è pronto a tornare in campo domenica contro gli Washington Wizards, dopo quasi 4 mesi di stop per una frattura alla mano. È ovvio che Golden State non ha più possibilità di arrivare ai playoff e Curry verrà preservato da coach Kerr.

Entrambe le news sono state riportate dal solito Shams Charania di The Athletic.