SKY SPORT NBA – “All Star Weekend 2023”, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Vivint Arena, Salt Lake City (Utah)

17-18-19 febbraio

3 NOTTI IN COMPAGNIA DELLE STELLE NBA:

“RISING STARS CHALLENGE”

“ALL STAR SATURDAY NIGHT”

“ALL STAR GAME”

IN DIRETTA SU SKY SPORT NBA, SKY SPORT UNO e IN STREAMING SU NOW

L’All Star 2023 sarà anche social

e sul sito di Sky Sport dedicato al basket NBA

L’ALL STAR SATURDAY di sabato LIVE anche in CHIARO su CIELO

Venerdì e sabato sul parquet anche l’italiano

PAOLO BANCHERO

Milano, 17 febbraio 2023. Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero Paese (e non solo): l’All Star Weekend 2023, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All Star Game, la partita delle stelle.

La kermesse cestistica americana, giunta alla 72^edizione, porta l’evento top del basket a stelle e strisce nello stato dello Utah, più precisamente a Salt Lake City, e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sarà la Vivint Arena a ospitare i vari eventi che si succederanno nell’arco del fine settimana e che avrà inizio nella notte tra oggi, venerdì 17, e sabato 18 febbraio.

Inoltre, l’All Star Saturday Night di domani verrà trasmesso anche in chiaro, e sempre in diretta, su Cielo.

Si parte con il Rising Stars Challenge, che avrà tra i suoi protagonisti anche l’italiano Paolo Banchero, il rookie degli Orlando Magic che il giorno successivo sarà nuovamente sul parquet anche nell’All Star Saturday, più precisamente nello Skills Challenge, inserito nella squadra delle matricole che comprende anche Jabari Smith Jr. degli Houston Rockets e Jaden Ivey dei Detroit Pistons. Nel corso della serata anche le attesissime e spettacolari gare del tiro da tre punti e delle schiacciate.

Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 2, l’evento più atteso, l’All Star Game, la partita delle stelle, che metterà di fronte due formazioni composte da autentici fuoriclasse della palla a spicchi e con una grande novità: per la prima volta le formazioni le faranno i capitani delle due squadre, LeBron James e Giannis Antetokounmpo e verranno comunicate poco prima della palla a due. Anche questo momento potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 1.30.

All Star 2023 anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti, e nella sezione del sito di Sky Sport dedicata al basket NBA (sport.sky.it/nba): la lista di tutti i partecipanti agli eventi dei tre giorni, gli appuntamenti da non perdere, oltre a tutte le storie, le immagini più spettacolari e i video più belli, per raccontare il weekend più divertente della stagione.

Inoltre, oggi pomeriggio, puntata speciale di Basket Room dedicata all’All Star, con Francesco Bonfardeci in compagnia di Marco Crespi. Appuntamento alle ore 16.15 in diretta su Sky Sport 24.

La programmazione live dell’All Star Weekend 2023 di basket NBA su Sky e in streaming su NOW:

notte venerdì 17-sabato 18 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 3 ”Rising Stars Challenge”

commento live originale

(differita sabato ore 9.30; ore 11.15; ore 14.30 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW;

commento Mauro Bevacqua e Marco Crespi)

notte sabato 18-domenica 19 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 2 ”All Star Saturday Night”

commento live Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Live anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre)

(differita domenica ore 10.30; ore 13; ore 14.30; ore 16.15 e ore 18; Sky Sport NBA e NOW)

notte domenica 20-lunedì 21 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 1.30 ”All Star Game”: Draft

ore 2 ”All Star Game”: Team LeBron vs Team Giannis

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì ore 8; ore 12 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW)