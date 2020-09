Sky Sport NBA, continuano le dirette delle Finali di Conference

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette partite.

Tra il 24 e il 27 settembre, su Sky sarà possibile assistere in diretta a tre incontri validi per le finali di Conference, tutti con il commento live in italiano e disponibili su Sky Go, anche in HD

Oltre ai match, da non perdere anche gli approfondimenti nelle rubriche Basketball Conversation, il lunedì, e Basket Room, dal martedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

___________________________________________________________________________________________

Di seguito, la programmazione NBA su Sky, anche in streaming su NOW TV

Notte giovedì 24-venerdì 25 settembre

Ore 3 Finale Western Conference – Gara4:

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita venerdì ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA)

Notte venerdì 25-sabato 26 settembre

Ore 2.30 Finale Eastern Conference – Gara5:

Miami Heat-Boston Celtics Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita sabato ore 11, ore 14, ore 18 e ore 21 Sky Sport NBA)

Notte sabato 26-domenica 27 settembre

Ore 3 Finale Western Conference – Gara5:

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita domenica ore 11, ore 14 e ore 21.30 Sky Sport NBA)

–

Uff stampa Sky Sport NBA