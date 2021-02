Sky Sport NBA, le gare da oggi a venerdì

La programmazione Sky di basket NBA (Regular Season) in diretta, anche in streaming su NOW TV

Notte martedì 16-mercoledì 17 febbraio

ore 1.30 Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans Sky Sport Uno

commento live originale

(differita mercoledì ore 14 e ore 21; commento Dario Vismara e Mauro Bevacqua)

Notte mercoledì 17-giovedì 18 febbraio

ore 1.30 Boston Celtics-Atlanta Hawks Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale)

ore 1.30 Los Angeles Clippers-Utah Jazz Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 14, ore 18.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi)

Notte giovedì 18-venerdì 19 febbraio

ore 4 Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets Sky Sport NBA

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

