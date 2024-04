SKY SPORT NBA – Il palinsesto dal 16 Aprile al 18 Aprile

Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Chiusa la Regular Season, ecco il Play-In, una sorta di cuscinetto di salvataggio per quelle squadre che hanno fallito l’accesso diretto ai Playoffs, ma che grazie proprio a questa fase intermedia della stagione avranno la possibilità di accedervi. Quattro in posti in palio, due per Conference.

Quattro le partite in programma del campionato professionistico statunitense in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW tra il 16 e il 18 aprile.

Sul parquet le franchigie che hanno chiuso la stagione regolare tra il settimo e il decimo posto nelle rispettive.

Sei in tutto i match di questo Play-In, due al giorno tra le notti italiane 16-17 e 17-18 aprile, cui faranno seguito le ultime due partite che si giocheranno nella notte italiana tra 19 e il 20 aprile e dalle quali usciranno i nomi delle ultime due squadre che parteciperanno ai Playoffs. Anche questi due incontri saranno trasmessi in diretta.

Nel primo giorno di gara, di fronte la settima e l’ottava e chi vince accede ai Playoffs, mentre le perdenti avranno, comunque, un’altra possibilità. Nel secondo giorno, sul parquet la nona e la decima e la vincente giocherà una seconda partita.

Nel terzo e ultimo giorno di gara, in campo le perdenti delle sfide settimo-ottavo posto e le vincenti nono-decimo; chi si aggiudica il rispettivo incontro va ai Playoffs.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, da sette anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA. NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

La programmazione di basket NBA (Play-In) in diretta su Sky e in streaming su NOW

Notte martedì 16-mercoledì 17 aprile

Ore 1.30 New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita mercoledì ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA e NOW; commento Dario Vismara

e Tommaso Marino)

Ore 4 Sacramento Kings-Golden State Warriors Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita mercoledì ore 11; ore 17 e ore 22.15 Sky Sport NBA e NOW; commento Francesco Bonfardeci

e Mauro Bevacqua)

Notte mercoledì 17-giovedì 18 aprile

Ore 1 Philadelphia 76ers-Miami Heat Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 11; ore 17 e ore 22.15 Sky Sport NBA e NOW; commento Francesco Bonfardeci

e Davide Pessina)

Ore 3.30 Chicago Bulls-Atlanta Hawks Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 14 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW; commento Alessandro Mamoli e

Matteo Soragna)