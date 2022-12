SKY SPORT NBA – Il Palinsesto dal 25 Dicembre al 3 Gennaio

Milano, 23 dicembre 2022. Ancora una volta su Sky Sport NBA sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA.

Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day”, fino al 3 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW ben 17 partite del campionato professionistico a stelle e strisce in diretta, anche in prima serata e con commento in italiano. Un Natale grandi firme quello che sta per arrivare, per ammirare ancora una volta tante stelle del basket USA.

Il 25 dicembre, per il “Christmas Day”, live 5 partite di Regular Season una dietro l’altra; una vera e propria maratona cestistica quella di Natale su Sky Sport NBA, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, che inizierà alle 18 di sabato con la prima partita in programma, quella tra New York Knicks e Philadelphia 76ers, per chiudersi all’alba di domenica con Denver Nuggets-Phoenix Suns.

Tra una partita e l’altra, ma anche nel corso dell’intervallo, da non perdere lo Studio NBA, con la conduzione alternata affidata a Francesco Bonfardeci, Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua, in compagnia di Matteo Soragna e Marco Crespi.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali disponibili suskysport.it/nba, il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.

NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

“NBA Christmas Day”: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

Domenica 25 dicembre

Ore 17.45 “Studio NBA” Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

Ore 18 New York Knicks-Philadelphia 76ers Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita lunedì 26 dicembre ore 8 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW)

Ore 20.30 Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 26 dicembre ore 11 Sky Sport NBA e NOW)

Ore 23 Boston Celtics-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita lunedì 26 dicembre ore 17 Sky Sport NBA e NOW)

Notte domenica 25-lunedì 26 dicembre

Ore 1.30 “Studio NBA” Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

Ore 2 Golden State Warriors-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì ore 14 e ore 22.45 Sky Sport NBA e NOW)

Ore 4.30 Denver Nuggets-Phoenix Suns Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live originale

Di seguito, le altre partite in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 3 gennaio 2023

Notte lunedì 26-martedì 27 dicembre

Ore 1 Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets Sky Sport Uno e NOW

commento live originale

(differita martedì ore 11; ore 14; ore 19.15 e ore 22.45 Sky Sport NBA e NOW;

commento Dario Vismara e Matteo Soragna)

Ore 1.30 Miami Heat-Minnesota Timberwolves Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita martedì ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Notte martedì 27-mercoledì 28 dicembre

Ore 2 Memphis Grizzlies-Phoenix Suns Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 19.15 e ore 22.45 Sky Sport NBA e NOW;

commento Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)

Notte mercoledì 28-giovedì 29 dicembre

Ore 1.30 Miami Heat-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 11; ore 14; ore 19.15 e ore 22.45 Sky Sport NBA e NOW;

commento Alessandro Mamoli e Marco Crespi)

Ore 1.30 Atlanta Hawks-Brooklyn Nets Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Notte giovedì 29-venerdì 30 dicembre

Ore 1.30 Toronto Raptors-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita venerdì ore 11 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Notte venerdì 30-sabato 31 dicembre

Ore 2 Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita sabato ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Sabato 31 dicembre

Ore 21 Indiana Pacers-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita domenica 1° gennaio ore 8.30, ore 15, ore 19.30 e ore 23 Sky Sport NBA e NOW)

Notte sabato 31 dicembre-domenica 1° gennaio

Ore 1 Charlotte Hornets-Brooklyn Nets Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita domenica ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Notte domenica 1°-lunedì 2 gennaio

Ore 2 Denver Nuggets-Boston Celtics Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live originale

(differita lunedì ore 8; ore 11; ore 14 e ore 17.30 Sky Sport NBA e NOW; commento Flavio Tranquillo

e Matteo Soragna)

Lunedì 2 gennaio

Ore 21 New York Knicks-Phoenix Suns Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Alessandro Mamoli

(differita martedì 4 gennaio ore 8; ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA e NOW)

Notte lunedì 2-martedì 3 gennaio

Ore 1 Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans Sky Sport NBA, Sky Sport Arena e NOW

commento live originale

(differita martedì ore 11 e ore 22.45 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)