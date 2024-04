SKY SPORT NBA – Il Palinsesto dal 26 al 30 Aprile

Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Nel campionato professionistico americano di pallacanestro è tempo di Playoffs e tra il 26 e il 28 aprile saranno 5 gli incontri da seguire in diretta su Sky e su NOW, tutti validi per il primo turno. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.

NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (Facebook, X, Instagram, TikTok, @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

La programmazione di basket NBA (Playoffs) in diretta su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 26 aprile

Ore 23.30 Gara3: Indiana Pacers-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA e NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita sabato 27 aprile ore 11; ore 14 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW)

Sabato 27 aprile

Ore 19 Gara4: Orlando Magic-Cleveland Cavaliers Sky Sport NBA e NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

(differita domenica 28 aprile ore 8; ore 11; ore 14 e ore 16.30 Sky Sport NBA e NOW)

Domenica 28 aprile

Ore 19 Gara4: Philadelphia 76ers-New York Knicks Sky Sport NBA e NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 29 aprile ore 8; ore 14 e ore 22.15 Sky Sport NBA e NOW)

Ore 21.30 Gara4: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita lunedì 29 aprile ore 11 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW)

Notte lunedì 29-martedì 30 aprile

Ore 2 Gara4: Miami Heat-Boston Celtics Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita martedì ore 11; ore 14; ore 19.15 e ore 21.45 Sky Sport NBA e NOW; commento Francesco

Bonfardeci e Matteo Soragna)