Sky Sport NBA, il programma delle partite fino al 12 agosto

Il grande basket americano NBA è di casa su Sky: tra l’8 e il 12 agosto saranno ben 15 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky Sport NBA, anche in prima serata e con il commento live in italiano. Il torneo è in corso di svolgimento presso il Walt Disney Resort di Orlando, in Florida.

Regular Season fino al 14 agosto, poi dal 17, al meglio delle sette partite, i Playoffs, cui faranno seguito le Conference Finals e le Finals per l’anello. L’eventuale Gara7 per il titolo è in programma il 12 ottobre. Sul parquet anche gli italiani Marco Belinelli (San Antonio Spurs), Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder) e Nicolò Melli (New Orleans Pelicans).

Oltre ai match, da non perdere anche gli appuntamenti con le rubriche Basketball Conversation, tutti i lunedì con Alessandro Mamoli, Flavio Tranquillo e Davide Pessina, e Basket Room, dal lunedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24. Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con approfondimenti e i live dei talent NBA di Sky.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky dall’8 al 12 agosto 2020, anche in streaming su NOW TV:

Sabato 8 agosto

Ore 19 Portland-LA Clippers Sky Sport NBA diretta

commento live di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

(differita domenica 9 agosto ore 12 Sky Sport NBA)

Ore 21.30 Denver-Utah Sky Sport NBA diretta

commento live di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna

(differita domenica 9 agosto ore 19.30 Sky Sport NBA)

Ore 24 Indiana-LA Lakers Sky Sport NBA diretta

commento live di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita domenica 9 agosto ore 14 e lunedì 10 agosto ore 17 Sky Sport NBA)

Ore 2.30 Miami-Phoenix Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Domenica 9 agosto

Ore 18.30 Oklahoma City-Washington Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita lunedì 10 agosto ore 14 Sky Sport NBA)

Ore 21 New Orleans-San Antonio Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 10 agosto ore 11 Sky Sport NBA)

Ore 23 Boston-Orlando Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Lunedì 10 agosto

Ore 20.30 Phoenix- Oklahoma City Sky Sport NBA diretta

commento live di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

(differita martedì 11 agosto ore 9 e ore 17 Sky Sport NBA)

Ore 2 Miami-Indiana Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 3 LA Lakers-Denver Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita martedì 11 agosto ore 11 e ore 14 Sky Sport NBA, commento di Mauro Bevacqua

e Matteo Soragna)

Martedì 11 agosto

Ore 19 Orlando-Brooklyn Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 20 San Antonio-Houston Sky Sport Arena diretta

commento live di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita mercoledì 12 agosto ore 11, ore 14 e ore 22.30 Sky Sport NBA)

Ore 23 Dallas-Portland Sky Sport NBA diretta

commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita mercoledì 12 agosto ore 9, 17 e 20.30 e giovedì 13 ore 7 Sky Sport NBA)

Ore 3 Washington-Milwaukee Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Mercoledì 12 agosto

Ore 24.30 Philadelphia-Toronto Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

(differita mercoledì 13 ore 10, ore 14 e ore 21.30 Sky Sport NBA)

–

Uff stampa Sky sport NBA