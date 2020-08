Sky Sport NBA, la programmazione fino a mercoledì

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette partite, cui faranno seguito le Conference Finals e le Finals per l’anello.

Oltre ai match, da non perdere anche gli approfondimenti nelle rubriche Basketball Conversation, il lunedì, e Basket Room, dal martedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

Tra il 22 e il 26 agosto, saranno 6 gli incontri in onda live, anche in prima serata, diversi con il commento in diretta in italiano.

Spazio anche al campionato professionistico americano femminile, con un incontro in diretta valido per la Regular Season della WNBA, live anche in streaming su NOW TV.

___________________________________________________________________________________________

Di seguito, la programmazione dei Playoffs di NBA su Sky dal 22 al 26 agosto 2020, anche in streaming su NOW TV

Sabato 22 agosto

Ore 19 Gara3: Orlando Magic-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA diretta

commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

(differita domenica 23 agosto ore 11 Sky Sport NBA)

Notte sabato 22-domenica 23 agosto

Ore 2.30 Gara3: Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita domenica ore 14 e ore 18.30 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e

Marco Crespi)

Domenica 23 agosto

Ore 22 Gara4: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA diretta

commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

(differita lunedì 24 agosto ore 11, ore 14 e ore 17,15 Sky Sport NBA)

Lunedì 24 agosto

Ore 19.30 Gara4: Orlando Magic-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA diretta

commento live Mauro Bevacqua e Marco Crespi

(differita martedì 25 agosto ore 8 e ore 20 Sky Sport NBA)

Ore 22 Gara4: Oklahoma City Thunder-Houston Rockets Sky Sport NBA diretta

commento live Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

(differita martedì 25 agosto ore 11, ore 14, ore 17.15 e ore 23 Sky Sport NBA)

Notte martedì 25-mercoledì 26 agosto

Ore 3 Gara5: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 11 e ore 14 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide

Pessina)

____________________________________________________________________________________________________

WNBA: Regular Seasons

Domenica 23 agosto

Ore 24 Dallas Wings-Los Angeles Sparks Sky Sport NBA diretta

anche in streaming su NOW TV

(commento live originale)

–

Uff stampa Sky Sport NBA