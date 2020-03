Sky Sport NBA, la programmazione fino a sabato prossimo

Tra il 7 e il 14 marzo saranno 12 gli incontri del campionato professionistico statunitense di pallacanestro da seguire in diretta, due con il commento live in italiano. Fra questi, anche il derby di Los Angeles, in programma domenica sera allo Staples Center. Sarà Kawhi Leonard contro LeBron James, nella super sfida tra Clippers e Lakers, in diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport NBA.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky dal 7 al 14 marzo 2020

Sabato 7 marzo

Ore 23 Charlotte Hornets-Houston Rockets Sky Sport NBA diretta

commento live Mauro Bevacqua e Davide Pessina

(differita domenica 8 marzo ore 11, ore 14 e ore 18.30 Sky Sport NBA)

Notte sabato 7-domenica 8 marzo

Ore 1.30 Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita domenica ore 16.30 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4 Portland Trail Blazers-Sacramento Kings Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Domenica 8 marzo

Ore 20.30 Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 9 marzo ore 11, ore 14, ore 18.30 e ore 22 Sky Sport NBA)

Ore 24 Houston Rockets-Orlando Magic Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita lunedì 9 marzo ore 16 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte lunedì 9-martedì 10 marzo

Ore 2 Utah Jazz-Toronto Raptors Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita martedì ore 18 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 2 Denver Nuggets-Milwaukee Bucks Sky Sport Arena diretta

commento live originale

(differita martedì ore 11, ore 14, ore 20 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli

e Davide Pessina)

Notte martedì 10-mercoledì 11 marzo

Ore 1 Houston Rockets-Minnesota Timberwolves Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 16 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 3.30 Golden State Warriors-Los Angeles Clippers Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 19.30 e ore 22.35 Sky Sport NBA; commento Mauro

Bevacqua e Matteo Soragna)

Notte mercoledì 11-giovedì 12 marzo

Ore 1 Oklahoma City Thunder-Utah Jazz Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 12-venerdì 13 marzo

Ore 1 Milwaukee Bucks-Boston Celtics Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14, ore 19 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e

Marco Crespi)

Notte venerdì 13-sabato 14 marzo

Ore 1.30 Denver Nuggets-San Antonio Spurs Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 14.30 Sky Sport NBA; commento originale)

