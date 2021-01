Sky Sport NBA, le dirette da oggi a sabato

La programmazione Sky di basket NBA in diretta, anche in streaming su NOW TV

Notte mercoledì 20-giovedì 21 gennaio

Ore 1.30 Indiana Pacers-Dallas Mavericks Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4 Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 15 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 21-venerdì 22 gennaio

Ore 1.30 Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte venerdì 22-sabato 23 gennaio

Ore 1.30 Toronto Raptors-Miami Heat Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 1.30 Philadelphia 76ers-Boston Celtics Sky Sport Arena diretta

commento live originale

(differita sabato ore 11, ore 14 e ore 20.30; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

Ore 4 Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(NBA disponibile su Sky Go, anche in HD)

–

Uff stampa Sky Sport NBA