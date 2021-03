Sky Sport NBA, le dirette dei prossimi giorni

Tra il 16 e il 19 marzo saranno 7 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky.

La programmazione Sky di basket NBA (Regular Season) in diretta, anche in streaming su NOW TV

Notte martedì 16-mercoledì 17 marzo

ore 0.30 Boston Celtics-Utah Jazz Sky Sport Arena

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita mercoledì ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA)

ore 1 Philadelphia 76ers-New York Knicks Sky Sport NBA

commento live originale

(differita mercoledì ore 10 Sky Sport NBA; commento originale)

ore 3.30 Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves Sky Sport NBA

commento live originale

Mercoledì 17 marzo

ore 24 Indiana Pacers-Brooklyn Nets Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì 18 marzo ore 10 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte mercoledì 17-giovedì 18 marzo

ore 2.30 Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers Sky Sport Uno

commento live originale

(differita giovedì ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci

e Marco Crespi)

Notte giovedì 18-venerdì 19 marzo

ore 0.30 New York Knicks-Orlando Magic Sky Sport NBA

commento live originale

(differita venerdì ore 10 Sky Sport NBA; commento originale)

ore 3 Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans Sky Sport NBA

commento live originale

(differita venerdì ore 14 Sky Sport NBA; commento originale)

