Sky sport NBA, le partite di domenica e lunedì

Anche quest'anno, e fino alla stagione 2022/2023, il grande basket americano NBA è di casa su Sky (e in streaming su NOW TV), grazie a Sky Sport NBA (ch 206), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce

Tra il 14 e il 15 marzo saranno 3 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali sono disponibili sul sito skysport.it/nba, il sito ufficiale NBA in Italia

La programmazione Sky di basket NBA (Regular Season) in diretta, anche in streaming su NOW TV

Domenica 14 marzo

ore 21 Golden State Warriors-Utah Jazz Sky Sport NBA

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 15 marzo ore 14 e ore 17.30 Sky Sport NBA)

Notte domenica 14-lunedì 15 marzo

ore 0.30 Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers Sky Sport NBA

commento live originale

(differita lunedì ore 10 Sky Sport NBA; commento originale)

Lunedì 15 marzo

ore 24 Charlotte Hornets-Sacramento Kings Sky Sport NBA

commento live originale

(differita martedì 16 marzo ore 10 e ore 16 Sky Sport NBA; commento originale)

(NBA disponibile su Sky Go, anche in HD)

–

