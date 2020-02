Sky Sport NBA, le partite trasmesse questa settimana

Tra il 29 febbraio e il 7 marzo saranno 12 gli incontri del campionato professionistico statunitense di pallacanestro da seguire in diretta, uno anche in prima serata e con il commento live in italiano.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky dal 29 febbraio al 7 marzo 2020

Notte sabato 29 febbraio-domenica 1° marzo

Ore 2.30 San Antonio Spurs-Orlando Magic Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Ore 2.30 Boston Celtics-Houston Rockets Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita domenica ore 11, ore 14 e ore 18.30 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)

Domenica 1° marzo

Ore 12.00 differita Los Angeles Clippers-Denver Nuggets su Cielo TV (canale 26 digitale terrestre)

Ore 21.30 Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers Sky Sport NBA diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 2 marzo ore 11, ore 13.30, ore 18.30 e ore 22 Sky Sport NBA)

Notte domenica 1°-lunedì 2 marzo

Ore 2.30 Golden State Warriors-Washington Wizards Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita lunedì ore 15.30 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte lunedì 2-martedì 3 marzo

Ore 1 Orlando Magic-Portland Trail Blazers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita martedì ore 10 e ore 16 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte martedì 3-mercoledì 4 marzo

Ore 2 Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4 Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 19.15 e ore 22 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi)

Notte mercoledì 4-giovedì 5 marzo

Ore 1.30 Miami Heat-Orlando Magic Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 10.30 e ore 16.30 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 5-venerdì 6 marzo

Ore 1 Charlotte Hornets-Denver Nuggets Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 2 Houston Rockets-Los Angeles Clippers Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14, ore 19 e ore 22 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

Notte venerdì 6-sabato 7 marzo

Ore 2 Boston Celtics-Utah Jazz Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 18 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita sabato ore 11, ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

–

Uff stampa Sky Sport NBA