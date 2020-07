Sky Sport NBA, si riparte con la stagione!

Anche il basket NBA è pronto ad affrontare il suo nuovo inizio per portare a termine la stagione 2019/2020, interrotta l’11 marzo scorso. In arrivo tante partite live su Sky e in streaming su NOW TV, anche con il commento in italiano: sul parquet del campus Walt Disney Resort di Orlando 22 squadre pronte a sfidarsi, dalla Regular Season ai Playoffs, dalle finali di Conference alle Finals per l’anello.

Primo incontro in programma su Sky Sport NBA nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, a mezzanotte e mezza. Si sfideranno i Pelicans di Melli e gli Utah Jazz. A seguire, l’attesissimo derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers, alle ore 3.

NBA SU SKY – Il racconto sarà affidato come sempre all’esperienza della squadra Sky di NBA: in telecronaca si alterneranno Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Paola Ellisse e Francesco Bonfardeci, mentre al commento tecnico ci saranno Davide Pessina, Matteo Soragna e Marco Crespi.

Da non perdere gli appuntamenti con le rubriche “Basketball Conversation”, tutti i lunedì con Alessandro Mamoli, Flavio Tranquillo e Davide Pessina, e “Basket Room”, dal lunedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24. Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con approfondimenti e i live dei talent NBA di Sky.

IL PROGRAMMA – Al via di questo restart, 22 delle 30 franchigie che avevano iniziato la stagione e che fino al 14 agosto disputeranno quanto manca per arrivare alla fine della Regular Season, in totale 88 match. Poi, uno dietro l’altro, al meglio delle sette partite, i Playoffs, dal 17 agosto, cui faranno seguito le Conference Finals e le Finals per l’anello. L’eventuale Gara7 per il titolo il 12 ottobre.

Tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse nel parco divertimenti Disney World in Florida, all’interno di tre complessi dell’ESPN Wide World of Sports Complex di Orlando. Tante sfide compresse in un arco di tempo relativamente breve, con match anche in orari insoliti per gli americani, ma decisamente favorevoli per tutti gli appassionati italiani di NBA. Infatti, diversi incontri si disputeranno anche in prima e seconda serata. Su Sky almeno due match al giorno di Regular Season avranno il commento in italiano e verrà proposta anche una sintesi di 30 minuti della partita più bella tra quelle trasmesse da Sky in Italiano.

Sarà l’occasione per rivedere sul parquet anche i tre italiani che giocano in NBA: Marco Belinelli (San Antonio Spurs), Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder) e Nicolò Melli (New Orleans Pelicans), oltre a Sergio Scariolo, sulla panchina dei Toronto Raptors, in qualità di assistant coach di Nick Nurse.

WNBA SU SKY – Su Sky anche il campionato professionistico femminile americano WNBA, che riparte dalla Regular Season; primo match da seguire New York Liberty-Dallas Wings, in programma nella notte tra il 29 e il 30 luglio, live su Sky Sport NBA alle ore 2. Poi, dopo la chiusura della stagione regolare, i Playoffs, le Conference Finals e le Finals, anche con il commento in italiano.

___________________________________________________________________________________________

La programmazione su Sky e in streaming su NOW TV dal 30 luglio al 1° agosto 2020

Notte mercoledì 29-giovedì 30 luglio

Ore 2 New York Liberty-Dallas Wings (WNBA) Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 8 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 30-venerdì 31 luglio

Ore 0.30 New Orleans Pelicans-Utah Jazz Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita venerdì ore 8, ore 11.30 e ore 17 Sky Sport NBA)

Ore 3 Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 8 Sky Sport Uno; ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo

e Davide Pessina)

Venerdì 31 luglio

Ore 22 Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato 1° agosto ore 8 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte venerdì 31 luglio-sabato 1° agosto

Ore 0.30 Milwaukee Bucks-Boston Celtics Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita sabato ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA)

Ore 3 Dallas Mavericks-Houston Rockets Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita sabato ore 14 Sky Sport NBA; commento originale)

–

Uff stampa Sky Sport NBA