Sky Sport NBA, stanotte in diretta entrambe le partite con commento italiano

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette partite.

Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, saranno due gli incontri in onda live, tutti con il commento in diretta in italiano, validi per le semifinali di conference.

Oltre ai match, da non perdere anche gli approfondimenti nelle rubriche Basketball Conversation, il lunedì, e Basket Room, dal martedì al venerdì, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

Di seguito, la programmazione delle semifinali di Conference di NBA su Sky, anche in streaming su NOW TV

Notte venerdì 11-sabato 12 settembre

Ore 0.30 Semifinale Western Conference – Gara5:

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita sabato ore 11, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA)

Ore 3 Semifinale Eastern Conference – Gara7:

Toronto Raptors-Boston Celtics Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita sabato ore 13.30 e ore 20 Sky Sport NBA)

