Sky Sport ritrasmetterà la prima partita NBA in Italia

Anche quest’anno, e fino alla stagione 2022/2023, il grande basket americano NBA è di casa su Sky (e in streaming su NOW TV), grazie a Sky Sport NBA (ch 206), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri.

Tra il 30 gennaio e il 2 febbraio saranno 5 gli incontri del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali sono disponibili sul sito skysport.it/nba, il sito ufficiale NBA in Italia, per consentire ai fan di rimanere in contatto sempre e ovunque. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news, approfondimenti e i live dei talent NBA di Sky.

Domenica, inoltre, grande appuntamento su Sky Sport NBA: a 40 anni da Boston Celtics-Los Angeles Lakers, la prima partita di NBA trasmessa in Italia il 31 gennaio 1981 (match che si era giocato il 18 gennaio), il canale 206 di Sky dedica la programmazione della giornata a questa grande ricorrenza del basket americano.

Si comincia alle 11.30 del mattino con “Basket Room Speciale – La prima volta” (in replica anche lunedì 1° febbraio su Sky Sport Uno alle 13.30 e alle 21 45): appuntamento con la storia per ripercorrere i momenti indimenticabili della partita, con Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish tra i Celtics e Kareem Abdul-Jabbar (miglior marcatore di quella partita e protagonista dello Speciale di Sky Sport in onda alle 13.30, alle 16 e alle 18.30) e Jamaal Wilkes tra i Lakers (assente invece Magic Johnson). A seguire, alle 12 e poi anche alle 17 su Sky Sport NBA, la partita integrale di 40 anni fa, giocata sullo storico parquet incrociato del Boston Garden e terminata con la vittoria di Boston con soli 2 punti di vantaggio, 98-96.

La programmazione Sky di basket NBA in diretta, anche in streaming su NOW TV

Notte sabato 30-domenica 31 gennaio

ore 2.30 Boston Celtics-Los Angeles Lakers Sky Sport Arena

commento live originale

(differita domenica ore 12, ore 14, ore 17 e ore 19 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo

e Davide Pessina)

ore 3 Dallas Mavericks-Phoenix Suns Sky Sport NBA

commento live originale

Domenica 31 gennaio

ore 11.30 Basket Room Speciale – La prima volta Sky Sport NBA

ore 12 Boston Celtics-Los Angeles Lakers 1981 Sky Sport NBA

ore 16.30 Basket Room Speciale – La prima volta Sky Sport NBA

ore 17 Boston Celtics-Los Angeles Lakers 1981 Sky Sport NBA

ore 21 Basket Room Speciale – La prima volta Sky Sport NBA

ore 21.30 Denver Nuggets-Utah Jazz Sky Sport NBA

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita lunedì 1° febbraio ore 9 e ore 14 Sky Sport NBA)

Notte domenica 31 gennaio-lunedì 1° febbraio

ore 2 Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers Sky Sport NBA

commento live originale

(differita lunedì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte lunedì 1°-martedì 2 febbraio

ore 2 Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers Sky Sport NBA

commento live originale

(differita martedì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco

Bonfardeci e Matteo Soragna)

(NBA disponibile su Sky Go, anche in HD)

