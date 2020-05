Slitta al 2021 l’ingresso di Kobe Bryant nella Hall of Fame

La Naismith Basketball Hall of Fame avrebbe dovuto dare il benvenuto ufficiale a Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, cosi’ come ad altri sei personaggi del mondo della pallacanestro (Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Patrick Baumann e Eddie Mais) il prossimo 29 agosto a Springfield, nel Massachusetts. Jerry Colangelo, il presidente del Board of Governors dell’ente, ha fatto sapere a Espn che la cerimonia e’ stata rinviata al prossimo anno a causa della pandemia di nuovo coronavirus. Colangelo ha anche affermato che la Naismith Basketball Hall of Fame aveva pensato di far svolgere la cerimonia alla Springfield Symphony Hall (2.611 posti), presso il MassMutual Center (8.319), per offrire il maggior distanziamento sociale possibile, ma alla fine si e’ deciso di rimandare l’evento. Colangelo ha anche svelato che il prossimo anno ci saranno due cerimonie di apertura, quella per “la classe 2020” di Bryant, Duncan, Garnett e altre personalita’, e quella per le new entries del 2021.