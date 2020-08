Sospiro di sollievo per Portland. Lillard in campo per gara-3

Damian Lillard ha detto che ha intenzione di giocare in gara-3 contro i Lakers dopo aver lasciato il campo nel corso della seconda partita della serie contro L.A. per via di un dito della mano sinistra slogato.

“I’m playing” ha affermato Lillard subito dopo la sconfitta per 111-88 della sua squadra in gara-2. Secondo Casey Holdahl di Blazers.com “E’ solo dolente, un pò tenero al tatto.”

Lillard è uscito nel terzo quarto in gara-2 dopo aver subito la slogatura di un dito della mano sinistra. Lo staff medico dei Blazers ha subito eseguito test radiografici che hanno escluso fratture dando così esiti negativi. Coach Terry Stotts ha detto dopo la partita ai giornalisti di non essere sicuro dello stato di salute della sua stella. “Penso sia troppo presto per dire quale sia il suo stato in vista della prossima partita.” Ma gli esami eseguiti hanno più tardi scongiurato il peggio.

Lillard in gara-2 ha segnato 18 punti con un 6/14 dal campo prima dell’infortunio. Il giocatore è arrivato alla seconda partita contro i Lakers con una media di 37 punti realizzati nella bolla di Disney World.