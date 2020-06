Spencer Dinwiddie positivo al #coronavirus, a rischio la sua presenza ad Orlando

Spencer Dinwiddie è risultato positivo al tampone e ha detto di avere sintomi. Ora è in quarantena per due settimane, ma non è detto che sarà pronto per andare ad Orlando (i Nets partiranno tra sette giorni).

Probabilmente salterà anche lui, dopo i forfait per infortunio di Durant, Irving e Claxton, oltre alla rinuncia di Wilson Chandler. I Nets dovrebbero almeno arrivare ottavi, ma nel probabile play-in con gli Wizards non è detto che riusciranno a vincerne almeno una.

Dinwiddie è sotto contratto nella prossima stagione per 11.5 milioni e ha una player option da 12.3M per l’anno successivo. In questa stagione ha tenuto medie di 20.6 punti e 6.8 assist, con ben 38 “ventelli” ed un career high da 41 punti a San Antonio.