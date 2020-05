Spencer Dinwiddie: “Se raggiungerò 25 milioni con i bitcoin, i tifosi sceglieranno la mia prossima squadra!”

Spencer Dinwiddie fa parlare di se, grazie ad un’idea strana ed alquanto bizzarra.

La guardia dei Brooklyn Nets ha aperto una pagina su GoFundMe, con l’obbiettivo di raggiungere 2625.8 bitcoins, l’equivalente di 24,632,600 milioni di dollari.

Se la cifra non verrà raggiunta, attraverso le donazioni dei fans, Dindwiddie donerà l’intera cifra in beneficenza. Nel caso invece l’obbiettivo venisse raggiunto, i tifosi sceglierebbero la prossima squadra di Spencer Dinwiddie.

Cosi ha parlato Dinwiddie:

“I Fans hanno un ruolo principale per noi ed ho voluto renderli protagonisti. Se raggiungeremo quella cifra, i tifosi sceglieranno il mio prossimo contratto annuale da siglare nella squadra da loro scelta. In caso negativo, donerò tutto in beneficienza.”

Curiosità su quale sia la risposta dell’NBA alla “particolare” iniziativa della guardia dei Nets.