Spurs, c’è il rinnovo di Derrick White: contratto di quattro anni

A mezzanotte era la scadenza per il prolungamento dei contratti da rookie. Alcuni non si sono accordati e diventeranno free agent a fine stagione (Lonzo Ball, Lauri Markkanen, John Collins tra gli altri), invece altri hanno prolungato il loro contratto.

Tra questi, c’è anche Derrick White dei San Antonio Spurs. Per lui, che guadagnerà 3.5 milioni quest’anno, dalla prossima stagione inizierà l’estensione quadriennale da 73 milioni che lo terrà in neroargento fino al 2025.

La scorsa stagione, la prima senza Playoffs per gli Spurs dopo 22 anni, il play/guardia ha segnato 11.3 punti, con 3.3 rimbalzi e 3.5 assist in 25′. Buone percentuali al tiro per il #4 di San Antonio (51% da 2, 37% da 3 e 85% in lunetta).