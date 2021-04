Brutte notizie per coach Popovich dopo la sconfitta di Miami. Non solo per il ko, ma anche perché Derrick White ha probabilmente finito la stagione, ricadendo male sulla caviglia nel tentativo di stoppare un tiro. Non una stagione particolarmente fortunata per il play di Team USA, chiusa con 15.4 punti e 3.5 assist di media in 36 partite, visto che ne ha saltate ben 24 tra infortuni e covid.

Lo stesso allenatore è molto pessimista per un suo rientro in campo prima della prossima stagione, anche se proveranno a riaverlo tra 20 giorni quando sarà ora del play-in. Al suo posto in quintetto il rookie Devin Vassell.

I San Antonio Spurs sono ormai certi di giocare il play-in visto il vantaggio sull’undicesimo posto, ma anche il ritardo dal sesto posto. Se avranno il fattore campo (e quindi finiranno al 7-8° posto) basterà loro vincere una partita, mentre se saranno al 9-10° saranno chiamati a vincerne due consecutive per qualificarsi ai Playoffs.

In estate gli Spurs sono chiamati a rivoluzionare la squadra con le scadenze dei contratti di DeRozan, Gay, Mills (che dovrebbe restare), Lyles ed Dieng, ma i giovani come Murray (oggi quarta tripla doppia stagionale, mai nessuno così tante in una stagione sotto coach Pop), Poeltl e lo stesso White sono firmati a lungo termine.