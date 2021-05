Prima di stanotte, Kyrie Irving stava tirando in stagione con il 92.2% ai liberi, il 50.4% dal campo e il 39.7% da tre punti; grazie al 3/3 da oltre l’arco nella gara contro Cleveland, è riuscito a far salire quest’ultima statistica al 40.2%, entrando così a far parte del ristretto gruppo di giocatori che hanno chiuso l’anno con almeno il 50% dal campo, il 40% da tre e il 90% dalla lunetta.

Prima di lui ci erano riusciti solo Larry Bird, Mark Price, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Stephen Curry, Malcolm Brogdon e Kevin Durant.

Ed è proprio Durant, suo attuale compagno di squadra a Brooklyn, ad avergli fatto i complimenti per primo: “La sua etica del lavoro, quanto tiene ai suoi compagni di squadra, come si prepara alla partita ogni giorno sono i motivi per cui lui riesce ad andare là fuori e raggiungere un risultato così degno di nota come il 50-40-90. Da lui ci si aspetta quasi che lo faccia, tanto per dire quanto è grande. Benvenuto nel club.”

Kyrie Irving aveva già raggiunto il 40% da tre punti e il 90% ai liberi, ma finora non aveva mai chiuso una stagione con anche almeno il 50% dal campo.

A proposito di traguardi storici, Tony Snell è il primo giocatore nella storia NBA a chiudere una stagione con 50-50-100 (e con almeno 100 tiri tentati dal campo): quest’anno ad Atlanta ha tirato col 51.5% dal campo, il 56.9% da tre e il 100% ai liberi (11/11).