Stan Van Gundy è il nuovo coach dei Pelicans!

Un’altra panchina, dopo quella dei Pacers, ha un nuovo padrone. Così come riportato da Adrian Wojnarowski, Stan Van Gundy è il nuovo capo allenatore dei New Orleans Pelicans, franchigia nella quale milita anche il “nostro” Nicolò Melli. I Pelicans, come riporta Woj, sembra abbiano scelto Van Gundy per la sua abilità a lavorare con i giovani (e NOLA è piena di giovani talenti, Zion su tutti) e la sua capacità di costruire un ottimo assetto difensivo. In carriera vanta 523 vittorie e 384 sconfitte.