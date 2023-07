Steph Curry è soddisfatto dei nuovi Golden State Warriors

I Golden State Warriors vogliono tornare a vincere, e subito. La firma di Chris Paul, in questo senso, è un chiaro segnale delle ambizioni dei Warriors e gli stessi veterani ne sono consci. Più di tutti, Steph Curry si è detto assolutamente soddisfatto delle scelte fatte dalla dirigenza durante questa off-season.

L’asso di Golden State, sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per la sua vittoria nell’American Century Championship di golf a suon di colpi da maestro, ha avuto modo di esprimere la propria opinione riguardo i Warriors targati 2023-2024. In particolare, secondo Curry, “la squadra ora ha più senso” dopo le trade che hanno portato Chris Paul in California e Jordan Poole a Washington D.C. Il numero 30 ha avuto modo di analizzare anche le altre operazioni di mercato della sua franchigia: “Per noi l’obiettivo era cercar di far combaciare i pezzi che abbiamo in maniera migliore, dandoci più versatilità su entrambi i lati del campo. Adesso sappiamo che il nostro nucleo storico tornerà e abbiamo aggiunto sia Chris Paul che altri veterani che possono darci una mano a riempire la rotazione e aumentare la profondità”.

Sulla soddisfazione di Curry incide il rinnovo di Draymond Green a 100 milioni per i prossimi 4 anni e gli innesti di sicura esperienza e affidabilità Dario Saric e Cory Joseph. Il nativo di Akron ha voluto dedicare un pensiero anche ai giovani dei Warriors, in particolare Jonathan Kuminga e Moses Moody (“Saranno importantissimi e avranno la possibilità di fare un passo in avanti nelle loro carriere”), lanciando al tempo stesso la sfida alle franchigie della Western Conference: “Sta a noi scendere in campo, vedere come va la stagione e capire quello che dobbiamo fare per battere le migliori squadre a Ovest. Ce ne sono davvero molte, noi vogliamo essere una di queste”.