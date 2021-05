La battaglia a distanza a suon di canestri tra Bradley Beal e Stephen Curry si è risolta solo all’ultima partita stagionale a favore della stella dei Golden State Warriors.

Curry a 33 anni è il secondo più “vecchio” a vincere la classifica marcatori dopo Michael Jordan (34, nel 1997-98) e la star degli Warriors entra anche in un’altra ristretta elite di leggende: insieme allo stesso MJ, a Wilt Chamberlain e a Kareem Abdul-Jabbar sono gli unici ad aver vinto più premi di capocannoniere, di MVP stagionali e di titoli NBA.

Per Steph una stagione appena sotto i 32 punti di media, con 5.5 rimbalzi e 5.7 assist tirando il 65.6% di TS% e il 42% da 3 con oltre 300 triple realizzate, per la quarta stagione in carriera oltre quella soglia (l’unico altro giocatore a riuscirci fu Harden nel 2019).

At 33 years old, Steph Curry joins Michael Jordan as the only players in NBA history to lead the league in scoring in a season at age 33 or older. pic.twitter.com/NyJvNfmQsv