Stephen Curry ha segnato la sua tripla numero 2500

Stephen Curry ha diversi record riguardanti le triple segnate. Stanotte non ha fatto registrare particolari record, lo diciamo subito.

Dopo la incredibile serie di triple in allenamento, Stephen Curry è entrato in una élite ancora più ristretta.

Oggi a Chicago ha segnato 36 punti con 5/15 dall’arco, non una grande percentuale. Però quelle cinque bombe sono servite per raggiungere quota 2500 triple in carriera, con Reggie Miller nel mirino al secondo posto all-time (2560). Al primo posto Ray Allen, per quest’anno inarrivabile a quota 2973…ma nella prossima stagione quasi sicuramente arriverà il sorpasso e le tremila tripla in carriera!

Ray Allen ha giocato 1300 partite NBA, Reggie Miller addirittura 1389. Stephen Curry oggi ha giocato la sua gara numero 702…

Gli Warriors stanotte hanno vinto con una tripla, ma non di Steph: