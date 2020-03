Stephen Curry è rientrato ieri contro Toronto ma sarà costretto a saltare la partita contro Philadelphia a causa di un’influenza. Gli Warriors con un comunicato hanno scongiurato che possano essere sintomi da coronavirus, per fortuna.

Oggi salteranno la gara anche Draymond Green per fastidio al ginocchio e Kevon Looney che salterà le prossime tre settimane per un dolore all’anca. Probabile stagione finita per lui.