Stephen Curry: “Voglio restare qui tutta la carriera, stiamo trattando il rinnovo”

La stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry, è alla guida della franchigia dal lontano 2009. Ma non ha nessuna intenzione di cambiare.

Steph è il giocatore più pagato di questa stagione con 43 milioni di dollari, ma poi gli resta solo un altro anno di contratto. “Stiamo trattando il prolungamento, ma non c’è nulla di ufficiale ancora. Il mio obiettivo è quello di restare per sempre qui. Non è grandissimo il numero di coloro che sono rimasti nella stessa squadra tutta la carriera, che hanno vinto e che sono diventati grandi con la stessa maglia. Sarebbe un traguardo incredibile”, ha detto Stephen Curry ai giornalisti.

Il #30 potrebbe firmare un’estensione triennale da circa 156 milioni, partendo dai 48M del 2022/23 fino ai 56M del 2024/25. Curry compirà 33 anni a metà marzo.