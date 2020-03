Stephon Marbury cuore d’oro: 10 milioni di mascherine a New York per il #coronavirus

Stephon Marbury è protagonista di un gesto importantissimo per New York, molto più del tanto atteso titolo NBA.

Starbury ha raggiunto un accordo con un’azienda cinese produttrice di mascherine anti Covid-19, per aiutare la città di New York con 10 milioni di mascherine.

“New York è la mia città, io sono di Brooklyn. Nonostante io viva a Pechino, il mio cuore è vicino ai miei familiari e tutte le persone che vivono nella Big Apple. Non posso restare indifferente. Il piano prevede di portare 2 milioni di mascherine per 5 settimane consecutive a NY, in modo tale di poter aiutare più persone possibili.”