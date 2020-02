Su Cielo TV la replica di Lakers-Blazers e l’omaggio a Kobe

Le grandi partite dell’NBA diventano un imperdibile appuntamento fisso!

Per i Lakers è il momento di giocare nel nome di Kobe Bryant. Bisogna tornare in campo con forza, per onorare un grande campione.

Per LeBron è l’occasione di onorare la promessa di portare avanti la storia scritta da una leggenda.

Di seguito il calendario con le prossime date:

Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers – 2 febbraio alle 12.00

Orlando Magic vs Milwaukee Bucks – 9 febbraio alle 12.00

