Su Sky Sport la diretta del Draft Nba 2024

Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24.

Come ogni anno, il Draft apre ufficialmente la nuova stagione: le 30 squadre conosceranno le nuove, giovanissime, stelle che saranno tra i protagonisti del campionato che inizierà dopo l’estate.

Per la prima volta è in programma un doppio appuntamento, per due notti ricche di sorprese: l’edizione 2024 dell’NBA Draft, con il commento in italiano di Dario Vismara e Lorenzo Neri, inizierà al Barclays Center di Brooklyn, New York, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno con inizio alle 2 ora italiana su Sky Sport NBA e NOW e si completerà il giorno dopo, giovedì 27 giugno, negli studi ESPN di Manhattan, New York, con inizio alle 22 in diretta sempre su Sky Sport NBA e NOW.

Video, notizie, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito skysport.it/nba, il sito ufficiale NBA in Italia. NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (Facebook, X, Instagram, TikTok, @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

La programmazione NBA in diretta su Sky e in streaming su NOW

Notte mercoledì 26-giovedì 27 giugno

Ore 2

NBA Draft 2024 (1^ parte) in diretta da Brooklyn su Sky Sport NBA e NOW

(commento di Dario Vismara e Lorenzo Neri)

Giovedì 27 giugno

Ore 22

NBA Draft 2024 (2^ parte) in diretta da Manhattan su Sky Sport NBA e NOW

(commento di Dario Vismara e Lorenzo Neri)